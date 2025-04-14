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"Бостон" одолел "Питтсбург", Задоров отметился передачей

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На счету защитника 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Защитник "Бостона" Никита Задоров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Якуба Лаухо, забросившего четвертую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 80 матчей и набрал 20 (4+16) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита задоров, хк бостон брюинз, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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