  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
130
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало"

0 0

Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Баффало" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он также помог отличиться Джейку Гюнцелю.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 76 матчей и набрал 119 (36+83) очков. Он лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк баффало сейбрз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии