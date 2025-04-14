Дубль и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Баффало" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он также помог отличиться Джейку Гюнцелю.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 76 матчей и набрал 119 (36+83) очков. Он лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET