  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
107
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Коламбусом"

0 0

На счету хоккеиста 71 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Коламбусу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Коламбуса" на второй минуте встречи. Несмотря на лидерство в счете, "Вашингтон" пропустил от соперника четыре шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 63 матча и набрал 71 (43+28) очко.

Ранее мы сообщали, что "Лос-Анджелес" разгромил "Анахайм", Кузьменко отдал три передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк коламбус блю джекетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии