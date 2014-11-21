Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Коламбусом"

На счету хоккеиста 71 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Коламбусу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Коламбуса" на второй минуте встречи. Несмотря на лидерство в счете, "Вашингтон" пропустил от соперника четыре шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 63 матча и набрал 71 (43+28) очко.

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Видео: YouTube / SPORTSNET