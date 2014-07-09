Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Бостон"

Россиянин набрал 69 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Бостоном" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Джейккоба Славина, забросившего победную шайбу в овертайме. "Каролина" идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 106 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 78 матчей, забросил 30 шайб и отдал 39 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

