Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Сент-Луисом"

"Колорадо" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. "Колорадо" идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 112 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 67 матчей, забросил 17 шайб и отдал 30 голевых передач. Форвард идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

