Гол Наместникова помог "Виннипегу" разгромить "Сиэтл"

На счету хоккеиста 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" одержал разгромную победу над "Сиэтлом" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил шестую шайбу в пустые ворота гостей в концовке третьего периода. "Виннипег" идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 80 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел в составе "Виннипега" 58 матчей, забросил восемь шайб и отдал шесть голевых передач. Форвард не играл с конца февраля из-за травмы.

Видео: YouTube / NHL