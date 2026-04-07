Шайба Кучерова не помогла "Тампе" уйти от поражения в игре с "Баффало"

Россиянин набрал 126 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" уступила "Баффало" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Россиянин пробил вратаря хозяев в середине первого периода. "Тампа" идет на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 102 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 71 матч, забросил 43 шайбы и отдал 83 передачи. Россиянин идет на первом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

