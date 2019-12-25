Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" крупно обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

Российский спортсмен установил рекорд клуба.

Две результативные передачи Кирилла Капризова помогли "Миннесоте Уайлд" крупно обыграть "Колорадо Эвеланш" в матче НХЛ. Российский хоккеист Кирилл Капризов установил очередной рекорд клуба Национальной хоккейной лиги. Матч состоялся 25 февраля. Он завершился с результатом 6:2.

Российский форвард набрал два очка в третьем матче кряду. Это помогло 23-летнему спортсмену стать первым дебютантом в истории "Уайлд" в рамках НХЛ, кому удалось достичь такого результата.

Ранее Кирилл Капризов стал автором уникального достижения для "Уайлд". Он смог отдать голевой пас в матче против команды "Сан-Хосе Шаркс". Россиянин стал первым новичком в истории клуба, который за шесть начальных матчей смог набрать в среднем по одному очку за каждую встречу на хоккейном поле.

"Даллас" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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