Полиция задержала подозреваемого в нападении на демонстрантов в штате Колорадо

Стивен Редферн раскрыл подробности операции в городе Боулдере.

Правоохранительные органы американского города Боулдер в штате Колорадо сообщила журналистам о задержании подозреваемого в нападении на участников демонстрации в поддержку Израиля. Соответствующее заявление на брифинге со СМИ сделал начальник местного отделения полиции Стивен Редферн. Эксперт добавил, что на текущий момент личность преступника все еще устанавливается.

Он получил легкие травмы и был направлен в больницу. Мне известно лишь, что это совершеннолетний мужчина. Мы работаем над установлением его личности. Стивен Редферн, начальник местного отделения полиции

Точное количество пострадавших пока что не раскрывается общественности. Известно, что когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили там несколько людей с ожогами и другими травмами. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. По информации от медицинского персонала, степень тяжести травм у пациентов варьируется от очень тяжелых до легких. Согласно сведения от местного телеканала CBS News, злоумышленник бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в демонстрантов, устроивших шествие в поддержку заложников еврейского государства, которые до сих пор находятся в секторе Газа у радикальных боевиков из ХАМАС. Полиция в США эвакуировала несколько кварталов Боулдера, находящихся вблизи места инцидента.

При стрельбе в Филадельфии погибли не менее двух человек.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX

