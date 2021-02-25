"Даллас" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:0.

"Даллас" обыграл "Флориду" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась 2 февраля. Она закончилась с результатом 3:0.

В рамках матча отличились спортсмены Джон Клингберг, Эса Линделль и Джоэл Кивиранта. Шайбы залетели в ворота команды-противника на первой, 43 и 57 минутах игры. Российский голкипер Антон Худобин отразил 43 броска по воротам. За это он признан звездой проведенного игрового дня. Для спортсмена в текущем турнире НХЛ "на ноль" игра завершается уже во второй раз.

В настоящее время "Флорида" лидирует в рейтинговой таблице Центрального дивизиона. Клуб "Даллас" идет на 6-ой позиции.

Овечкин забросил победную шайбу в матче НХЛ.

Видео: YT / PRO Hockey