Голкипер "Далласа" Худобин признан первой звездой дня в НХЛ

Россиянин отбил 43 броска в ворота команды за матч с "Флоридой".

Голкипер "Далласа" россиянин Антон Худобин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом рассказали представители НХЛ. Специалисты уточнили, что вратарь смог отразить 43 броска хоккеистов из "Флориды" в рамках проведенного гостевого матча. Второй раз за сезон спортсмен оставил ворота клуба в неприкосновенности.

Второй звездой игрового дня признан форвард "Торонто" Вильям Нюландер. Он смог забросить две шайбы в ворота "Калгари". Третье место в рейтинге отдано нападающему клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Крису Крайдеру. Спортсмен произвел хет-трик в гостевом матче с "Филадельфией". Игра завершилась со счетом 3:4.

"Аталанта" в меньшинстве проиграла "Реалу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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