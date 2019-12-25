"Аталанта" в меньшинстве проиграла "Реалу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч завершился с результатом 1:0 в пользу испанского клуба.

Итальянская команда "Аталанта" в меньшинстве проиграла испанскому "Реалу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственным голом за игру отметился Ферлан Менди. Спортсмен забил в ворота соперников на 86-ой минуте матча.

В рамках игры на 17-ой минуте полузащитник итальянцев Ремо Фройлер получил красную карточку, так как лишил игрока команды-противника забить гол. В ЛЧ такое удаление с поля стало самым быстрым для клубов Италии. Предыдущий рекорд принадлежал игроку "Милана" Риккардо Монтоливо. В 2013 году его удалили с игры на 22-ой минуте встречи против нидерландского "Аякса".

Стоит уточнить, что полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук матч провел на скамейке запасных. Игра началась с минуты молчания в память о бывшем игроке молодежного клуба "Аталанта" Вилли Брасиано Та Би. Он умер в 21 год.

Матч-реванш запланирован на 16 марта в Мадриде.

"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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