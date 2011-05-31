"Челси" обыграл "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:0.

Лондонский футбольный клуб "Челси" обыграл мадридский "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась с результатом 1:0. На 68 минуте встречи гол забил Оливье Жиру. Сначала команда арбитров отменила гол, так как посчитала, что спортсмен находился в офсайде. Затем послн просмотра данных с системы видеоассистента рефери (VAR) судьи изменили решение.

Напомним, что футболист Жиру стал самым возрастным в "Челси", которому удалось забить гол в плей-офф Лиги чемпионов. Француз отличился в возрасте 34 лет. Из-за полученных желтых карточек в следующем матче не будут участвовать полузащитники "Челси" Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Севильей" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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