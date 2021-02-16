"Челси" выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место в АПЛ

Команда имеет 42 очках в текущем чемпионате.

"Челси" выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место в Английской премьер-лиге. По данным местных СМИ, в рамках домашнего матча команда обыграла гостей из "Ньюкасла". Встреча проводилась в 24 туре турнира. Она завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голами в матче отметились спортсмены Оливье Жиру и Тимо Вернер. Для "Челси" данная победа стала четвертой подряд в текущем чемпионате. Благодаря ей команда набрала 42 очка. Оппоненты из "НьюКасла" в своем активе имеют только 25 очков. Они расположились на 17 позиции рейтинга.

Напомним, что в следующем туре игроки "Челси" выйдут на поле против "Саутгемптона". "Ньюкасл" днем позже на выездном матче встретится с "Манчестер Юнайтед".

"Эвертон" на выезде обыграл "Лидс" в рамках 22-го тура АПЛ.

Видео: YT / Chelsea Football Club