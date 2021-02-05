Игра в АПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу "Челси".

"Челси" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги. Матч состоялся вечером 4 февраля. Он завершился с результатом 1:0 в пользу "Челси". Единственным забитым мячом отметился Жоржиньо. Спортсмен оформил гол в ворота соперника в первом тайме с пенальти.

В настоящее время команда "Челси" имеет в своем активе 36 очков. Это позволяет клубу выйти на шестое место в рейтинге АПЛ. У "Тоттенхэма" - 33 очка, клуб занимает восьмую строчку списка.

В следующий раз футболисты из "Челси" выйдут на поля 7 февраля. В выездном матче они сразятся против "Шеффилд Юнайтед". "Тоттенхэм" в этот же день на домашнем поле примет "Вест Бромвич".

"Эвертон" на выезде обыграл "Лидс" в рамках 22-го тура АПЛ.

Видео: YouTube / PRO Английский футбол