"Ливерпуль" впервые с 1984 года проиграл "Брайтону" в АПЛ

Команды сыграли в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги.

"Ливерпуль" впервые с 29 января 1984 года проиграл "Брайтону" в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги. В домашнем матче футболисты проиграли гостям со счетом 0:1. На 56-ой минуте игры мяч забил Стивен Альсате. Для спортсмена этот гол стал первым в турнире АПЛ.

Напомним, что в прошлый раз "Ливерпуль" проиграл "Брайтону" с результатом 2:0. Тогда стороны встречались в рамках четвертого раунда Кубка Англии. С 1984 года команды провели 12 матчей друг с другом. "Ливерпуль" побеждал 10 раз и еще дважды играл с оппонентом вничью. В последний раз ничья была зафиксирована в первом круге АПЛ-2021 года.

В настоящее время "Ливерпуль" занимает четвертое место с 40 очками, а "Брайтон" с 24 очками поднялся на 15-ю позицию рейтинга. В следующий раз футболисты "Ливерпуля" выйдут на поле в рамках турнира 7 февраля против "Манчестер Сити", а "Брайтон" - 6 февраля выступит в гостевом матче против "Бернли".

"Манчестер Юнайтед" со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ.