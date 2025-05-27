Водителя задержали полицейские.

При наезде автомобиля в Ливерпуле пострадали почти 50 человек. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин.

Инцидент произошел 26 матча. В городе проходил парад в честь победы "Ливерпуля" в английской Премьер-лиги. Водитель минивэна въехал в толпу людей в центре города. За рулем машины был 53-летний местный житель. Его задержали полицейские.

Отмечается, что 27 человек были госпитализированы. Следствие не считает инцидент связанным с терроризмом. Выясняются все обстоятельства произошедшего.