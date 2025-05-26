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В Ростовской области в ДТП с мотоциклами пострадали трое подростков

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Их госпитализировали в медицинское учреждение.

В Ростовской области в ДТП с мотоциклами пострадали трое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 25 мая в Каменском районе. По предварительной информации, 12-летний водитель мотоцикла "Стелс" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом "ИЖ Планета 5", за рулем которого также находился 12-летний подросток. На втором транспортном средстве также находился 17-летний пассажир.

В результате ДТП все трое получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что под Челябинском загорелся грузовик.

Видео: Госавтоинспекция Ростовской области

Теги: дтп, мотоциклы, подростки, пострадавшие, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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