Их госпитализировали в медицинское учреждение.

В Ростовской области в ДТП с мотоциклами пострадали трое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 25 мая в Каменском районе. По предварительной информации, 12-летний водитель мотоцикла "Стелс" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом "ИЖ Планета 5", за рулем которого также находился 12-летний подросток. На втором транспортном средстве также находился 17-летний пассажир.

В результате ДТП все трое получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что под Челябинском загорелся грузовик.

Видео: Госавтоинспекция Ростовской области