Водитель и пассажир не пострадали.

Под Челябинском загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 21 мая на 32-м километре автодороги "Западный обход города Челябинска". Поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля Volvo. Водитель и пассажир не пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы. Выясняются причины возгорания.

Ранее мы сообщали, что семеро погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии.

Видео:Госавтоинспекция Челябинской области