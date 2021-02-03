"Манчестер Юнайтед" со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ

Хозяева разгромили на поле "Саутгемптон".

"Манчестер Юнайтед" со счетом 9:0 одержал победу в матче Английской премьер-лиги. Известно, что речь идет о матче в рамках 22-го тура, который состоялся 2 февраля. Хозяева поля выступили против команды из "Саутгемптона".

Мячи в ворота противника смогли забросить футболисты Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Антони Марсьяль (дважды), Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Даниэл Джеймс. Со стороны гостей автогол на свой счет записал спортсмен по имени Ян Беднарек.

Клубу "Саутгемптон" пришлось завершать игру вдевятером. Судья ранее удалил с поля двух игроков.

Гол футболиста "Ливерпуля" признан лучшим в 21ом туре АПЛ.

Видео: YT / Manchester United