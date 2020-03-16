Гол футболиста "Ливерпуля" признан лучшим в туре АПЛ

Лидером в 21-ом туре стал Жоржиньо Вейналдум.

Гол футболиста "Ливерпуля" признан лучшим в туре Английской премьер-лиги. Известно, что в 21-ом туре АПЛ награду в номинации получил полузащитник Жоржиньо Вейналдум. Хавбек отличился в красивой комбинации в матче с "Вест "Хэмом". Игра завершилась с результатом 3:1.

Также в пять лучших голов вошли забитые мячи от Каллума Уилсона из "Ньюкасл", Маркоса Алонсо из клуба "Челси", Патрика Бэмфорда из "Лидса" и Мохамеда Салаха из команды "Ливерпуль".

Гол игрока "Тоттенхэма" признан лучшим в 20-ом туре АПЛ.

Видео: YouTube / PRO Английский футбол