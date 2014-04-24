"Эвертон" на выезде обыграл "Лидс" в рамках 22-го тура АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:1.

"Эвертон" на выезде обыграл "Лидс" в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги. Встреча проводилась в выездном формате для "Эвертона" вечером 3 февраля. Она завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Забитыми голами отметились спортсмены Доминик Калверт-Льюин и Гилфи Тор Сигурдссон. Со стороны хозяев в ворота соперником мяч забил Рафаэл.

Сейчас "Эвертон" занимает пятую позицию в рейтинге турнира с 36 очками. У "Лидса" - 29 очков. Это позволило клубу оказаться на 11-ом месте в списке. В следующем туре "Эвертон" выступит на выезде против "Манчестер Юнайтед". Игра запланирована на 6 февраля. "Лидс" 8 февраля сыграет в домашнем матче с "Кристал Пэлас".

"Ливерпуль" впервые с 1984 года проиграл "Брайтону" в АПЛ.

Видео: YouTube / PRO Английский футбол