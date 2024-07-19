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В Лидсе произошли массовые беспорядки

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Участники подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину.

В английском Лидсе произошли массовые беспорядки. Об этом сообщило издание Telegraph.

По информации источника, участники подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину. По предварительной версии, причиной беспорядков стало решение социальных служб забрать четырех детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс. Кроме того, протестующие вступили в столкновения с правоохранителями, забросав полицейские фургоны камнями и кирпичами.

Ранее мы сообщали, что в Боливии задержали возглавившего попытку госпереворота генерала.

Видео: Соцсети

Теги: лидс, массовые беспорядки, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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