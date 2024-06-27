В Боливии задержали возглавившего попытку госпереворота генерала

Полиция арестовала Хуана Хосе Суниги, который обвиняется в попытке госпереворота в стране.

Боливийский генерал Хуана Хосе Суньига, который вывел военных на площадь перед зданием правительства, а затем был задержан по распоряжению генеральной прокуратуры. Об этом сообщил латиноамериканский телеканал Bolivia TV. Журналисты продемонстрировал в эфире кадры, на которых Суньига вышел из здания Генерального штаба в сопровождении сотрудников полиции. Те посадили задержанного в автомобиль. Перед тем, как сесть в машину, местный генерал попытался рассказать СМИ свою версию событий, согласно которой он общался с президентом Луисом Арсе 23 июня, и глава государства попросил помочь ему поднять собственную популярность.

Напомним, что 26 июня стало известно о скоплении военнослужащих на площади Мурильо в Ла-Пасе В этой локации расположены правительственные здания. На указанную территорию была стянута специальная техника. Протестующие под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по сообщению от местных СМИ, ранее был уволен с должности командующего армией, попытались с использованием бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Политический лидер Боливии Луис Арсе призвал митингующих к соблюдению демократии. Он назвал происходящее попыткой государственного переворота. В поддержку главы страны выступили руководители многих иностранных государств. В результате произошедшего массовые беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент Боливии находился внутри своего дворца. Он выступил с обращением к нации, а также назначил новое командование армии, которое призвало военнослужащих разойтись. Солдаты выполнили приказ, а генерал Сунига был арестован.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости