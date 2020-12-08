Дубль Холанда принес "Боруссии" победу над "Севильей" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Ответна игра пройдет в Дортмунде 9 марта.

Дубль Эрлинга Холанда принес "Боруссии" победу над "Севильей" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча немецкого футбольного клуба из Дортмунда против испанцев завершилась с результатом 3:2. В команде победителей голом на 19 минуте отличился Махмуд Дауд. Его сокомандник Эрлинг Холанд забил мячи в ворота соперника на 27 и 42 минутах матча. Испанцы могут отметить игру спортсменов Сусо и Люка де Йонга, которые забили мячи на 7 и 84 минутах игры.

Напомним, что в 13 матчах Лиги Чемпионов Холанд забил 18 голов. В текущем сезоне норвежский футболист за все проведенные турниры отличился 25 раз в 24 матчах. Ответный матч "Севильи" против "Боруссии" запланирован на 9 марта. Он будет проводиться в Дортмунде.

"Порту" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видео: Youtube/Futebol Arte