ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:1. Известно, что сначала хозяева поля произвели пенальти на 27-ой минуте матча. Его реализовал аргентинский нападающий Лионель Месси. Однако уже на 32-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет. Во втором тайме французы дважды смогли попасть мячом в ворота "Барселоны" благодаря Мбаппе. Еще один гол на свой счет записал футболист Мойзе Кин. Ответная встреча состоится в Париже 10 марта.

В прошлом сезоне испанская "Барселона" смогла дойти только до четвертьфинала еврокубка. Каталонцы потерпели поражение от Баварии. Результат матча составил 2:8 в пользу немцев.

Немецкая "Бавария" во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу.

Видео: YouTube / Barcelona Official UK