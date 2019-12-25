Серебряные медали получил мексиканский клуб "Тигрес".

Немецкая "Бавария" во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу. В финальном матче команда обошла мексиканский клуб "Тигрес". Встреча завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в игре забил на 59-ой минуте Бенжамен Павар. Матч проводился на стадионе "Эдьюкейшн Сити", который станет одной из восьми арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Таким образом "Бавария" во второй раз стала победителем клубного чемпионата мира. Мюнхенский клуб завоевали шестой трофей подряд. В 2020 году спортсмены выиграли чемпионат ФРГ, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА. Клубный чемпионат мира был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Для "Тигрес" серебряные медали турнира - впервые.

"Севилья" обыграла "Барселону" в 900-м матче Месси.

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