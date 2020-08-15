Игра завершилась со счетом 2:0.

"Севилья" обыграла "Барселону" в 900-м матче Месси в карьере в первой игре 1/2 финала Кубка Испании по футболу. Иатч завершился со счетом 2:0. Голами на 25 и 85 минутах встречи отличились спортсмены Жюль Кундеи Иван Ракитич. Последний ранее выступал за "Барселону".

Стоит подчеркнуть, что для нападающего каталонцев Лионеля Месси эта встреча стала 900-й за его профессиональную карьеру. В общей сложности он сыграл за "Барселону" 758 матчей. В них он отличился 651 раз. Еще 142 игр он выходил на поле в составе "Аргентины". В клубе он забил 71 гол.

Напомним, что ответная встреча состоится 3 марта. В другом полуфинале сыграют футболисты из "Атлетик" из Бильбао и "Леванте". Они выйдут на поле 11 февраля и 4 марта.

"Атлетико" впервые за девять матчей не смог победить в чемпионате Испании.

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