Игра в 22-ом туре чемпионата завершилась ничьей.

"Атлетико" впервые за девять матчей не смог победить в чемпионате Испании. Игра завершилась с результатом 2:2. На домашнем поле спортсмены выступил против "Сельты" в рамках 22-го тура футбольного турнира.

Со стороны хозяев матча дублем отметился Луис Суарес. Он забил на 45 и 50 минутах встречи. Спортсмен забил 16 голов в рамках текущего чемпионата. Сейчас он лидирует в рейтинге лучших бомбардиров. Он даже опередил форварда "Барселоны" Лионеля Месси (на три мяча).

У гостей на 13 и 89 минутах отличились Санти Мина и Факундо Феррейра. В следующий раз подопечные Диего Симеоне выйдут на поле 13 февраля. Футболисты сыграют на выезде сыграют с "Гранадой". Клуб "Сельта" в этот же день примет "Эльче".

ЧМ-2021 по хоккею пройдет без зрителей.

Фото: Pixabay.com