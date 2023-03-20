Автомобиль протаранил толпу перед матчем "Эспаньол" — "Барселона"

Автоледи задержана, она случайно нажала на газ.

Легковой автомобиль врезался в толпу фанатов футбольного клуба "Эспаньола" перед началом матча 36-го тура, дерби с "Барселоной" из-за неосторожности женщины-водителя. Авария произошла недалеко от стадиона, где проходил матч. Об этом сообщили журналисты из новостного издания AS. По информации от иностранного новостного источника, изначально женщина на автомобиле задела девушку, из-за чего люди вокруг начали кричать на водителя. В результате нарушительница общественного спокойствия занервничала и нажала на газ транспортного средства. Далее машина резко тронулась с места, что привело к столкновению с еще несколькими людьми. втомобиль проехал сквозь толпу болельщиков. В настоящее время подозреваемая задержана. Сотрудники местной Службы экстренной медицинской помощи (SEM) уточнили, что пострадавшими считаются 13 человек. Предварительное расследование показывает, что у водителя не было злого умысла въезжать в толпу.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости