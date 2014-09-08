Водителя задержали прохожие до приезда полиции.

В Мичуринске автомобиль влетел в толпу людей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Интернациональная. Водитель Lada Priora сбил людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали четыре человека. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины.

Сообщается, что за рулем машины был 45-летний мужчина. Его задержали прохожие до приезда полиции. По предварительной информации, водитель является сотрудником Росгвардии.

Ранее мы сообщали, что две машины сгорели дотла после ДТП в Подмосковье, есть жертвы.

Видео: Telegram / Mash