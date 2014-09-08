В Мичуринске автомобиль влетел в толпу людей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на улице Интернациональная. Водитель Lada Priora сбил людей на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали четыре человека. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины.
Сообщается, что за рулем машины был 45-летний мужчина. Его задержали прохожие до приезда полиции. По предварительной информации, водитель является сотрудником Росгвардии.
Ранее мы сообщали, что две машины сгорели дотла после ДТП в Подмосковье, есть жертвы.
Видео: Telegram / Mash
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