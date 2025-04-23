Две машины сгорели дотла после ДТП в Подмосковье, есть жертвы

Полиция сообщила о гибели двух человек и одном пострадавшем.

Крупное ДТП с погибшими произошло утром 23 апреля на территории Талдомского городского округа в Московской области. Пресс-служба регионального управления российских правоохранительных органов в социальных сетях опубликовала фотографии сгоревших транспортных средств. Известно, что автомобили столкнулись друг с другом около 06:45 часов утра по местному времени на 97-ом километре трассы "Москва — Дмитров — Дубна". В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники местной Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В результате ДТП два человека погибли, один госпитализирован. По итогам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством. пресс-слжба МВД по Подмосковью

На Чудновского 11-летний мальчик на велосипеде был сбит автомобилистом.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ