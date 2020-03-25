На "Сортавале" в Ленобласти опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали

Мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание машины на бок.

На трассе "Сортавала" произошло ДТП 15 мая, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Авария случилась на 133-м километре автодороги. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание машины на бок. В результате мужчина пострадал, его госпитализировали в больницу до прибытия спасателей.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска отключили АКБ. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с грузовиками на трассе "Скандинавия" серьезно пострадал водитель. Управлявший одной из машин неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти