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На "Сортавале" в Ленобласти опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали
Сегодня, 19:51
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На "Сортавале" в Ленобласти опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали

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Мужчина не справился с управлением и совершил опрокидывание машины на бок.

На трассе "Сортавала" произошло ДТП 15 мая, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Авария случилась на 133-м километре автодороги. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание машины на бок. В результате мужчина пострадал, его госпитализировали в больницу до прибытия спасателей.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска отключили АКБ. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с грузовиками на трассе "Скандинавия" серьезно пострадал водитель. Управлявший одной из машин неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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