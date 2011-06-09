  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:09
54
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП с грузовиками на трассе "Скандинавия" серьезно пострадал водитель

0 0

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с грузовиками на трассе "Сканднавия". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 14 мая в полицию Выборгского района поступила информация об аварии с грузовыми автомобилями марки SHACMAN. На месте Госавтоинспекция установила, что рядом с поселком Огоньки водитель одной из машин неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой. 

В результате пострадал 27-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на Яхтенной улице 77-летний водитель Kia врезался в припаркованное авто и погиб. Полицейские констатировали смерть мужчины, но не исключено, что он скончался до ДТП. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: дтп, скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии