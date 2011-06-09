В ДТП с грузовиками на трассе "Скандинавия" серьезно пострадал водитель

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с грузовиками на трассе "Сканднавия". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 14 мая в полицию Выборгского района поступила информация об аварии с грузовыми автомобилями марки SHACMAN. На месте Госавтоинспекция установила, что рядом с поселком Огоньки водитель одной из машин неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой.

В результате пострадал 27-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на Яхтенной улице 77-летний водитель Kia врезался в припаркованное авто и погиб. Полицейские констатировали смерть мужчины, но не исключено, что он скончался до ДТП.

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Фото: Telegram / Дорожный инспектор