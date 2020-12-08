"Порту" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Ответная игра состоится 9 марта в Турине.

Португальский футбольный клуб "Порту" обыграл итальянский "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась с результатом 2:1. В составе "Порту" отличились спортсмены Мехди Тареми и Мусса Марега. Они забили мячи в ворота противников на 2 и 46 минутах игры. Со стороны Италии гол на 82 минуте игры забил Федерико Кьеза.

Таким образом "Порту" впервые в истории обыграл "Ювентус". До этого команды встречались на поле пять раз. В четырех матчах лидерство получали итальянцы, еще одна игра завершилась вничью. Ответная встреча в рамках ЛЧ состоится 9 марта в Турине.

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Видео: Youtube/viet9xprono1