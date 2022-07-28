Мяч Головина не спас "Монако" от поражения в матче с "Саутгемптоном"

Матч завершился с результатом 3:1.

Мяч российского спортсмена Александра Головина не спас футбольный клуб "Монако" от поражения в матче с английской командой "Саутгемптон". Товарищеская встреча, которая состоялась на территории Великобритании. Она закончилась с результатом 3:1 в пользу хозяев арены. В составе клуба победителей голами в ворота оппонентов отметились на 51, 72 и 87 минутах Адам Армстронг, Стюарт Армстронг и Джеймс Уорд-Проуз. От гостей единственным голом на 39 минуте отличился полузащитник сборной РФ Александр Головин.

Напомним, что "Саутгемптон" 30 июля на домашнем стадионе сыграет товарищеский матч с испанским "Вильярреалом", а 2 августа "Монако" выступит в рамках своей первой игры третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником клуба станет ПСВ из Нидерландов.

Фанаты "Фенербахче" скандировали имя Владимира Путина на матче против киевского "Динамо".

Фото и видео: YouTube / Southampton FC