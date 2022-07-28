Фанаты "Фенербахче" скандировали имя Владимира Путина на матче против киевского "Динамо"

Украинцы смогли выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Фанаты турецкого футбольного клуба "Фенербахче" скандировали имя российского президента Владимира Путина на матче против киевской команды "Динамо". Инцидент произошел в рамках проведения квалификационного тура международного соревнования "(Лига чемпионов), который состоялся в Стамбуле.

Гости из Украины отличились на 57-й минуте. Счет в игре открыл спортсмен Виталий Буяльский. Болельщики хозяев футбольной арены отреагировали на это действие скандированием имени президента России. Далее на 89-й минуте "Фенербахче" сравнял счет благодаря голу от Атиллы Салаи. Арбитрам пришлось объявить о дополнительном времени для того, чтобы определить победителя. В результате еще один мяч в ворота оппонентов забросил представитель "бело-голубых" Александр Караваев.

Напомним, что данная победа позволила украинскому "Динамо" выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ. Первый матч команд завершился вничью с результатом 0:0.

"Ференцварош" Черчесова вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Фото и видео: Telegram / Mash