"Ференцварош" Черчесова вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

По сумме двух матчей венгерский клуб выиграл со счетом 5:3.

Венгерский "Ференцварош" обыграл "Слован" из Словакии со счетом 4:1 в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе "Тегельне Поле" в Народны.

В первом тайме гости забили два мяча усилиями Франка Боли и Кристоффера Закариассена. После перерыва Вернон Де Марко сократил разницу в счете до минимальной, однако в конце встречи Адама Траоре и Аисса Лайдуни закрепили успех "Ференцвароша".

По сумме двух матчей счет стал 5:3 в польшу венгров. Команда Станислава Черчесова пробилась в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против азербайджанского "Карабаха".

Ранее мы сообщали, что "Реал" сыграл вничью с "Америкой" в товарищеском матче.

Видео: YouTube / Ferencvárosi Torna Club – FradiMédia