"Реал" сыграл вничью с "Америкой" в товарищеском матче

Мадридский "Реал" сыграл вничью с мексиканской "Америкой" в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе "Оракл-Парк" в Сан-Франциско и завершилась со счетом 2:2.
В первом тайме Энри Марти вывел мексиканцев вперед, на что "сливочные" ответили голом Карима Бензема. Во втором тайме "Реал" повел в счете благодаря точному удару Эдена Азара с пенальти. К концу встречи Альваро Фигальдо.
Следующий товарищеский матч "Реал" проведет 31 июля против итальянского "Ювентуса".
Ранее мы сообщали, что около 10 тысяч фанатов "Ромы" пришли на презентацию Дибалы.
Видео: YouTube / Real Madrid
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