"Реал" сыграл вничью с "Америкой" в товарищеском матче

В составе "сливочных" забили Карим Бензема и Эден Азар.

Мадридский "Реал" сыграл вничью с мексиканской "Америкой" в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе "Оракл-Парк" в Сан-Франциско и завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме Энри Марти вывел мексиканцев вперед, на что "сливочные" ответили голом Карима Бензема. Во втором тайме "Реал" повел в счете благодаря точному удару Эдена Азара с пенальти. К концу встречи Альваро Фигальдо.

Следующий товарищеский матч "Реал" проведет 31 июля против итальянского "Ювентуса".

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Видео: YouTube / Real Madrid