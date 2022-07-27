Около 10 тысяч фанатов "Ромы" пришли на презентацию Дибалы

Клуб представил новичка у Дворца цивилизации труда в Риме.

Около 10 тысяч фанатов "Ромы" пришли на презентацию нападающего Пауло Дибалы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб представил 28-летнего новичка у Дворца цивилизации труда в Риме. Дибала поприветствовал болельщиков "Ромы", а затем сел на ступеньки и слушал исполнение гимна команды.

Напоминим, 20 июля "Рома" объявила о переходе Пауло Дибалы на правах свободного агента. Нападающий подписал контракт с клубом на три года.

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Видео: YouTube / AS Roma