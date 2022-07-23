Футболист подписал долгосрочный контракт с клубом.

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко назвал переход в "Арсенал" мечтой детства. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе английского клуба.

В пятницу, 22 июля, стало известно, что 25-летний игрок покинул "Манчестер Сити" и подписал долгосрочное соглашение с "Арсеналом". Условия сделки не уточняются. По слухам, "канониры" заплатили за трансфер Зинченко 32 млн евро.

Моя детская мечта сбылась. Я наслаждался просмотром матчей того "Арсенала", за который играли Тьерри Анри и Сеск Фабрегас. Не могу дождаться, когда выйду на поле в его футболке. Александр Зинченко, полузащитник "Арсенала"

Напомним, Александр Зинченко играл в "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе "горожан" полузащитник стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и четырех Кубков Лиги. На его счету 127 матчей и два забитых гола.

Ранее "Рома" объявила о трансфере Дибалы.

Видео: YouTube / Arsenal