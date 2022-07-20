"Рома" объявила о трансфере Дибалы

Он присоединился к команде на правах свободного агента.

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала перешел в "Рому". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

28-летний футболист подписал контракт с "Ромой" на три года. Он присоединился к команде на правах свободного агента. В составе римлян аргентинец будет выступать под 21-м номером.

Пауло Дибала играл за "Ювентус" с 2015 года. В составе "старой синьоры" нападающий стал пятикратным чемпионом Италии, завоевал три Кубка Италии и три Суперкубка Италии.

Ранее "Бавария" объявила о переходе из "Ювентуса" де Лигта.

Видео: YouTube / AS Roma