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"Рома" объявила о трансфере Дибалы

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Он присоединился к команде на правах свободного агента.

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала перешел в "Рому". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

28-летний футболист подписал контракт с "Ромой" на три года. Он присоединился к команде на правах свободного агента. В составе римлян аргентинец будет выступать под 21-м номером.

Пауло Дибала играл за "Ювентус" с 2015 года. В составе "старой синьоры" нападающий стал пятикратным чемпионом Италии, завоевал три Кубка Италии и три Суперкубка Италии.

Ранее "Бавария" объявила о переходе из "Ювентуса" де Лигта.

Видео: YouTube / AS Roma

Теги: пауло дибала, фк рома, фк ювентус, футбольные трансферы
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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