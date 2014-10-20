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"Бавария" объявила о переходе из "Ювентуса" де Лигта

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По слухам, трансфер футболиста обошелся клубу в 70 млн евро.

Защитник сборной Нидерландов по футболу Маттейс де Лигт перешел из "Ювентуса" в "Баварию". Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

22-летний игрок подписал пятилетний контракт с "Баварией". Подробности сделки не уточняются. По слухам, его трансфер обошелся в 70 млн евро.

Маттейс де Лигт играл за "Ювентус" с 2019 года. В составе туринского клуба защитник стал чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии. На его счету 117 матчей и восемь голов.

Ранее "Барселона" объявила о трансфере Левандовского.

Видео: YouTube / FC Bayern Munchen

Теги: маттейс де лигт, фк бавария, фк ювентус, футбольные трансферы
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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