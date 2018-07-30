"Барселона" объявила о трансфере Левандовского

Сумма отступных составляет 500 млн евро.

Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовски перешел в "Барселону". Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

33-летний игрок подписал контракт с клубом на четыре года. За его трансфер "Барселона" заплатила 45 млн евро + 5 млн евро в качестве бонусов. Сумма отступных составляет 500 млн евро.

Роберт Левандовски выступал за "Баварию" с 2014 года. В составе мюнхенского клуба нападающий стал восьмикратным чемпионом Германии, обладателем трех кубков Германии и пяти суперкубков Германии, а также победителем Лиги чемпионов. На его счету 375 матчей и 344 забитых гола.

Ранее "Милан" объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем.

Видео: YouTube / FC Barcelona