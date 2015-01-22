"Милан" объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

Шведский футболист будет играть за клуб до лета 2023 года.

Нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

40-летний швед подписал новое соглашение с "Миланом" сроком до лета 2023 года. Он продолжит выступать за команду под 11-м номером.

Златан Ибрагимович играл в "Милане" с 2010-го по 2012 года, в январе 2020-го вернулся в клуб. В составе красно-черных форвард стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. В минувшем сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах и забил восемь голов.

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Видео: YouTube / AC Milan