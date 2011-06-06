Гендиректор "Зенита" опроверг уход Андрея Мостового в "Сочи"

Ранее информацию об интересе другого клуба к полузащитнику распространил ряд СМИ.

Гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев назвал фейком информацию об уходе 24-леттнего полузащитника клуба Андрея Мостового в "Сочи". Об этом сообщает издание Sport24.

Андрей Мостовой уйдёт в аренду в "Сочи"? Это фейк. Он игрок "Зенита". Тут не о чем говорить. Александр Медведев, генеральный директор ФК "Зенит"

Информацию о возможном уходе игрока распространили ряд СМИ, однако главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступил резко против такого решения. По данным Transfermarkt, стоимость Мостового как игрока оценили в 3 млн евро. Его контракт с главной командой Северной столицы заключен до 30 июня 2024 года.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"