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В ближайшее время Дзюба начнет тренироваться в "Рубине"
Сегодня, 19:20
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В ближайшее время Дзюба начнет тренироваться в "Рубине"

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Сейчас экс-капитан сине-бело-голубых проживает в Татарстане.

Агент главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле займется поиском клуба для бывшего хедлайнера "Зенита" Артёма Дзюбы. Об этом сообщили в "Спорт-Экспресс".

Сейчас экс-капитан сине-бело-голубых проживает в Татарстане. Он планирует тренироваться в "Рубине". Футболист готовится к трансферу. 

Гендиректор "Зенита" Медведев переживает за карьеру Дзюбы.

Ранее на Piter.tv: стало известно, почему "Зенит" не спешит покупать игрока "Динамо" Захаряна.

Фото: Piter.tv

Теги: дзюба, кристиан эмиле, рубин, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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