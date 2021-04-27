В ближайшее время Дзюба начнет тренироваться в "Рубине"

Сейчас экс-капитан сине-бело-голубых проживает в Татарстане.

Агент главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле займется поиском клуба для бывшего хедлайнера "Зенита" Артёма Дзюбы. Об этом сообщили в "Спорт-Экспресс".

Сейчас экс-капитан сине-бело-голубых проживает в Татарстане. Он планирует тренироваться в "Рубине". Футболист готовится к трансферу.

Гендиректор "Зенита" Медведев переживает за карьеру Дзюбы.

Ранее на Piter.tv: стало известно, почему "Зенит" не спешит покупать игрока "Динамо" Захаряна.

Фото: Piter.tv