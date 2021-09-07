Стало известно, почему "Зенит" не спешит покупать игрока "Динамо" Захаряна

Спортсмен был признан лучшим молодым игроком минувшего сезона.

Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин объяснил, почему сине-бело-голубые до сих пор не заключили контракт с 19-летним футболистом "Динамо" Арсеном Захаряном. По словам представителя петербургского клуба, у руководства нет денег на такую покупку. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Я обещал, что "Зенит" пока не будет трогать Захаряна? Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него еще есть время подождать… пока мы придём за ним. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождём, когда он будет стоить дешевле, и возьмем его. Андрей Аршавин, заместитель генерального директора "Зенита"

Полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну сейчас 19 лет. Известно, что он был признан лучшим молодым игроком минувшего сезона. Спортсмен отыграл 29 матчей за московскую команду, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

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Фото: Piter.tv