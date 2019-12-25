Сергей Семак против перехода Андрея Мостового в "Сочи"

По мнению главного тренера "Зенита", есть риск, что кто-то из легионеров вспомнит про новое правило ФИФА о приостановке контракта.

Футбольный клуб "Сочи" интересуется футболистом из "Зенита" Андреем Мостовым. Однако главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выступает против перехода полузащитника в другую команду. Об этом сообщили на портале Metaratings.ru..

Наставник петербургского клуба считает, что нельзя отпускать игрока в летнее трансферное окно. Свое мнение он аргументировал тем, что есть риск, что кто-то из легионеров воспользуется новым правилом ФИФА о приостановке контракта. В этом случае команда останется без необходимого количества полузащиты, а Мостовой получит достаточно игрового времени.

Отметим, что в последнее время появляется много информации о переходе футболистов "Зенита" в другие клубы. Так, накануне стало известно, что Вендел может уйти из "Зенита".

Фото: Piter.tv