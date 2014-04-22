  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вендел может уйти из "Зенита"
Сегодня, 9:28
124
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Вендел может уйти из "Зенита"

0 0

Как отметил спортсмен, вопросы его карьеры решает агент.

Из "Зенита" может уйти полузащитник-бразилец Вендел. Об этом сообщили в "Спорт-Экспресс". 

Как отметил спортсмен, вопросы его карьеры решает агент, а футболист думает лишь о спортивных задачах. Вендел добавил, что если куда-то соберётся, то будет первым, кто об этом скажет.

Я думаю только о футболе, всё решает агент. Когда агент говорит "да", то я еду. Когда "нет", остаюсь.

Вендел, ФК "Зенит"

 Спортсмен отметил, что пока о продлении контракта со сине-бело-голубыми ничего сказать не может. 

Ранее на Piter.tv: агент Вендела заявил, что футболистом интересуется "Фламенго" .

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: вендел, зенит, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии