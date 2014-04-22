Вендел может уйти из "Зенита"

Как отметил спортсмен, вопросы его карьеры решает агент.

Из "Зенита" может уйти полузащитник-бразилец Вендел. Об этом сообщили в "Спорт-Экспресс".

Как отметил спортсмен, вопросы его карьеры решает агент, а футболист думает лишь о спортивных задачах. Вендел добавил, что если куда-то соберётся, то будет первым, кто об этом скажет.

Я думаю только о футболе, всё решает агент. Когда агент говорит "да", то я еду. Когда "нет", остаюсь. Вендел, ФК "Зенит"

Спортсмен отметил, что пока о продлении контракта со сине-бело-голубыми ничего сказать не может.

Ранее на Piter.tv: агент Вендела заявил, что футболистом интересуется "Фламенго" .

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"